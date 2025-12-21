Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: E-Scooter Fahrer gestürzt und lebensgefährlich verletzt - Zeugen gesucht

Pforzheim (ots)

Knittlingen/Enzkreis

Am Samstag um 23.40 Uhr wurde ein 39-jähriger Mann neben seinem E-Scooter liegend, in der Friedenstraße in Knittlingen aufgefunden. Nach derzeitigem Ermittlungsstand stürzte er während der Fahrt mit seinem Scooter. Mit lebensgefährlichen Kopfverletzungen wurde er in ein Krankenhaus eingeliefert. Es liegen aktuell keine Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden oder eine Beteiligung anderer Personen an dem Unfall vor. Zeugen, die den Sturz des Rollerfahrers beobachtet haben oder andere sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier in Mühlacker zu melden. Rufnummer: 07041/96930.

Andreas Kuttruff, Führungs- und Lagezentrum

