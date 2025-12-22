PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Mühlacker - Fahren unter Alkoholeinfluss und ohne Fahrerlaubnis - Beifahrer versucht zu fliehen

Mühlacker (ots)

Am Sonntagabend fuhr ein Pkw-Lenker betrunken, ohne Fahrerlaubnis sowie einem ungültigen Kennzeichen durch Mühlacker.

Gegen 21:30 Uhr ist die Polizei von einer aufmerksamen Rettungswagen-Besatzung über die auffällige Fahrweise eines BMW informiert worden. Das Fahrzeug war im Bereich der Bahnhofstraße unterwegs. Eine Streifenwagenbesatzung konnte den Pkw stoppen und den Fahrer kontrollieren. Dem Beifahrer gelang es zunächst zu Fuß aus dem Pkw zu flüchten. Dieser konnte nach kurzem Fluchtversuch wieder angetroffen werden. Bei dem Fahrzeugführer handelte es sich um einen 33-jährigen Mann. Ein vor Ort durchgeführter Atemalkoholvortest ergab einen Wert von über 2 Promille. Der Mann wurde zur Blutentnahme auf die Dienststelle gebracht. Da sich der 33-Jährige gegen die Maßnahmen zur Wehr setzte, mussten diese unter Anwendung unmittelbaren Zwangs erfolgen.

Zudem wurden bei der Kontrolle Betäubungsmittel aufgefunden. Das von ihm geführte Fahrzeug war nicht mit einem gültigen Kennzeichen versehen. Darüber hinaus war der 33-Jährige nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis.

Den Fahrer erwarten nun gleich mehrere Anzeigen.

Vanessa Reidinger, Pressestelle

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Pforzheim
Telefon: +49 (07231) 186 - 1111
E-Mail: Pforzheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell

