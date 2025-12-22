Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (Enzkreis) Remchingen - Weihnachtsgeschenke gestohlen - Polizei sucht Zeugen

Remchingen (ots)

Im Laufe des Freitages ist es im Ortsteil Wilferdingen zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen.

Unbekannte Täterschaft verschaffte sich im Zeitraum zwischen 16:30 Uhr und 18:15 Uhr gewaltsam über die Terassentür Zutritt zu dem Anwesen in der Hans-Thoma-Straße. Hier erbeuteten die dreisten Diebe alle bereits unter dem Weihnachtsbaum befindlichen Geschenke sowie eine Spardose mit Bargeld.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet mögliche Zeugen, die im genannten Zeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, sich unter der Telefonnummer 07231/186 4444 beim Kriminaldauerdienst Pforzheim zu melden.

Simone Unger, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell