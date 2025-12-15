Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Oering - Kriminalpolizei ermittelt zu einem körperlichen Übergriff auf eine Frau

Oering (ots)

Seit Freitag (12.12.2025) ermittelt die Kriminalpolizei Bad Segeberg zu einem Vorfall, bei dem ein unbekannter Mann tagsüber eine Spaziergängerin angegriffen hat.

Die Tat ereignete sich nach derzeitigem Ermittlungsstand gegen Mittag auf dem Weg Immenhagen zwischen der Ortschaft Oering und den nördlich gelegenen Kläranlagen.

Eine 65-Jährige befand sich mit ihrem Hund auf einem Spaziergang, als ein bisher unbekannter Mann die Frau körperlich anging und von hinten festhielt. Die Geschädigte wehrte sich gegen die Griffe des Mannes, konnte sich letztendlich befreien und weglaufen.

Der Angreifer stieg unmittelbar vor der Tat aus einem kleineren Pkw aus. Das Fahrzeug war vermutlich in grauer Farbe und möglicherweise ein Audi. Der Mann wurde in einem ungefähren Alter von 40 Jahren mit einer eher untersetzten Statur und grauen Haaren beschrieben. Er trug bei der Tat eine Brille.

Das Motiv dieser Tat ist bisher ungeklärt und Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

Die Kriminalpolizei Bad Segeberg führt die Ermittlungen zu einem möglichen Versuch eines sexuellen Übergriffs und ist auf der Such nach Zeugenhinweisen. Gibt es Personen, denen der beschriebene Pkw vor oder nach der Tat im Bereich Immenhagen aufgefallen ist? Gibt es weitere Erkenntnisse zum beschriebenen Mann?

Die Ermittler sprechen mit diesem Aufruf zudem einen namentlich nicht feststehenden Jogger an, der sich vermutlich in Tatortnähe aufgehalten hatte, und bitten um Kontaktaufnahme zur Polizei.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04551 884-0 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell