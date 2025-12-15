PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-SE: Ellerau - Kellerbrand in Mehrfamilienhaus

Ellerau (ots)

Am Freitag (12.12.2025) kam es in der Stettiner Straße in Ellerau zu einer Brandentwicklung in einem Kellerabteil in einem Wohngebäude mit mehreren Wohneinheiten. Die Kriminalpolizei in Norderstedt hat die Ermittlungen aufgenommen.

Gegen 23:30 Uhr meldeten Bewohner eine Rauchentwicklung aus dem Bereich der Kellerabteile. Die kurz darauf eintreffenden Polizei- und Rettungskräfte brachten die Anwohner in Sicherheit und die Feuerwehr begann mit der Brandbekämpfung. Insgesamt verletzten sich fünf Personen leicht aufgrund einer Rauchgasvergiftung, wobei eine Person durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus zur weiteren Behandlung verbracht wurde.

Die Kriminalpolizei Norderstedt hat den Brandort beschlagnahmt und die Ermittlungen zur Brandursache dauern an. Die Schadenshöhe kann auf einen mittleren fünfstelligen Betrag beziffert werden.

Des Weiteren bittet die Polizei um Mithilfe: Zeugen, die verdächtige Beobachtungen in Nähe des Brandortes gemacht haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 040 52806-0 eingereicht werden.

