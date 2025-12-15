Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Heede - Fünf Teenager nach Verkehrsunfall verletzt im Krankenhaus

Heede (ots)

Am Samstagabend (13.12.2025) ist es im Ziegeleiweg bei Heede zu einem folgenschweren Verkehrsunfall gekommen, bei dem ein Pkw von der Fahrbahn abkam und insgesamt fünf Fahrzeuginsassen mit teils schweren Verletzungen im Krankenhaus behandelt werden mussten.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand fuhr ein VW Golf gegen 20:20 Uhr in Richtung Landesstraße 110, kam in einer Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte frontal gegen einen Baum. Der 18-jährige Fahrer und eine 16-jährige Mitfahrerin, beide aus dem Kreis Pinneberg, verletzten sich bei dem Unfall schwer. Eine zunächst angenommene Lebensgefahr bei der Mitfahrerin konnte noch im Laufe des Abends von den Ärzten ausgeschlossen werden.

Zwei weitere Mitfahrerinnen und ein weiterer Mitfahrer im Alter von 18 und 19 Jahren mussten mit leichten Verletzungen in umliegende Krankenhäuser verbracht werden.

Am Pkw entstand ein vorläufig geschätzter Sachschaden von 15.000 Euro. Der Ziegeleiweg war für ca. 1,5 Stunden gesperrt.

Die Unfallermittlungen führt die Polizei Barmstedt. Derzeit wird von einer im Kurvenbereich nicht angepassten Geschwindigkeit als vermutliche Unfallursache ausgegangen.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, melden sich bitte bei der Polizei unter der Rufnummer 04123 68408-0.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell