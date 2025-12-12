PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizeieinsatz am Autohof: Bedrohung mit vermeintlicher Stielhandgranate

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Donnerstagabend (11. Dezember 2025) kam es zu einem polizeilichen Einsatz auf dem Autohof in der Rudolf-Diesel-Straße. Der Grund für den Einsatz war eine angebliche Bedrohungslage, bei der ein Mann mit einer vermeintlichen Stielhandgranate hantierte.

Die Polizeileitstelle wurde um 20:07 Uhr über eine angebliche Bedrohungslage mit einer Granate informiert. Die entsandten Einsatzkräfte sperrten die Raststätte zunächst ab und konnten einen 63-jährigen Beschuldigten im Verkehrsraum der Tankstelle vorübergehend festnehmen.

Es stellte sich heraus, dass der angetroffene Mann mit seinem Lkw auf dem Autohof rastete und mit einem Verantwortlichen der Tankstelle aufgrund der zu entrichtenden Stellgebühr in Streit geraten war. Im Verlauf der verbalen Auseinandersetzung zeigte der Lkw-Fahrer eine vermeintliche Stielhandgranate vor.

Der Gegenstand konnte im Laufe des polizeilichen Einsatzes als Attrappe identifiziert werden und stellte somit keine Gefahr dar. Die Absperrungen konnten ungefähr eine Stunde später wieder aufgehoben werden.

Die Einsatzkräfte nahmen die Granaten-Attrappe in Verwahrung.

Der 63-jährige Beschuldigte, ein deutscher Staatsbürger aus Mecklenburg-Vorpommern, wird sich in einem Strafverfahren wegen des Verdachts der Bedrohung sowie Nötigung verantworten müssen. Die Polizei Henstedt-Ulzburg führt die Ermittlungen. Der Mann erhielt vom Betreiber ein Hausverbot für das Tankstellengelände.

An dem gestrigen Einsatz waren mehr als sieben Streifenwagen von verschiedenen Dienststellen der Polizeidirektion Bad Segeberg beteiligt.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

