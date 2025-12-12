Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Parkender Pkw beschädigt

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Donnerstag (11.12.2025), in einem Zeitraum von 11:00 Uhr bis 13:05 Uhr, wurde in der Straße Dammstücken ein beim dortigen Discounter parkender Hyundai Tucson an der Beifahrerseite beschädigt.

Ein Verursacher des Streifschadens gab sich nicht zu erkennen, weshalb die Polizei ein Strafverfahren wegen Verkehrsunfallflucht einleitete.

Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Henstedt-Ulzburg unter der Rufnummer 04193 9913-0 entgegen.

