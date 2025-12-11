Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Henstedt-Ulzburg - Polizei sucht Zeugen nach Baucontainer-Einbrüchen auf Baustellen

Henstedt-Ulzburg (ots)

Am Donnerstagmorgen (11.12.2025) sind mehrere Einbrüche in Baucontainern auf Baustellen in der Dorfstraße und An den Obstwiesen in Henstedt-Ulzburg polizeilich bekannt geworden, die in den Abend- oder Nachtstunden zuvor geschahen.

Unbekannte Täter verschafften sich Zugang zu den beiden Baustellen und brachen gewaltsam insgesamt vier Baucontainer auf. Aus den Containern wurden diversen Werkzeuge in einem Gesamtwert eines niedrigen fünfstelligen Eurobetrags entwendet. Unter den gestohlenen Gegenständen befanden sich u.a. Schlagbohrer, Akkuschrauber, verschiedene Sägen, Kompressoren sowie auch eine Rüttelplatte.

Die Tatzeiträume können in der Dorfstraße von ungefähr 16:00 Uhr bis 07:00 Uhr und bei der zweiten Baustelle von ungefähr 19:00 Uhr bis 07:00 Uhr eingegrenzt werden.

Täterhinweise liegen bisher nicht vor. Aufgrund der Vielzahl und Größe der Gegenstände muss davon ausgegangen werden, dass die Täter mindestens ein größeres Fahrzeug für ihre Taten nutzten.

Die Kriminalpolizei Norderstedt führt die Ermittlungen und fragt nach Hinweisen zu den Einbruchstaten. Wer hat verdächtige Personen oder verdächtige Fahrzeuge im Bereich der Baustellen beobachtet und kann Hinweise geben?

Sachdienliche Mitteilung nimmt die Polizei unter der Rufnummer 040 52806-0 entgegen.

Es wurden Strafverfahren zu besonders schweren Fällen des Diebstahls eingeleitet.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell