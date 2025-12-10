Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Sülfeld

B 432 - Polizei kontrolliert Haltegebot am Stopp-Schild

Sülfeld (ots)

Am Dienstag (09.12.2025) führten Einsatzkräfte der Polizeistation Nahe eine Verkehrskontrolle an der Bundesstraße 432, Einmündung zur Lindenallee, in Sülfeld durch, um das Haltegebot bei dem Verkehrszeichen "Stopp" zu überprüfen. Es mussten mehrere Verstöße festgestellt werden.

In einem Zeitraum von 12:45 Uhr bis 14:00 Uhr stellten die Beamtinnen und Beamten bei insgesamt 25 Fahrzeugen, die aus der Lindenallee fuhren, Verstöße fest. Verkehrsteilnehmende haben nach der Straßenverkehrsordnung bei einem Stopp-Schild nicht nur die Vorfährt zu gewähren, sondern es ist auch anzuhalten. Das Verkehrszeichen wird insbesondere an weniger gut einsehbaren oder gefährlicheren Kreuzungen aufgestellt.

An der gestern kontrollierten Einmündung ereignete sich zuletzt Anfang November ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Motorrad, bei dem der Motorradfahrer schwer verletzt wurde. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird ein Vorfahrtsverstoß als Unfallursache angenommen.

Darüber hinaus stellte die Polizei im Rahmen der Verkehrskontrolle drei Handyverstöße, eine ordnungswidrige Nutzung einer Blitzer Warn-App und einen Ladungsverstoß fest.

Die Beamtinnen und Beamten leiteten in allen Fällen die entsprechenden Ordnungswidrigkeitenverfahren ein.

