PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Hinweis für den Straßenverkehr: Erhöhter Wildwechsel und Personen im Straßenbereich aufgrund angemeldeter Treibjagden am Donnerstag

Kreis Segeberg (ots)

Am morgigen Donnerstag (11.12.2025) finden im Bereich des Segeberger Forstes sowie weiterer Waldbereiche durch das örtliche Forstrevier angemeldete Treibjagden statt, weshalb mit einem erhöhten Wildwechsel und Personenaufkommen zu rechnen sein wird. Verkehrsteilnehmende werden daher gebeten, ihre Fahrweise den besonderen Gegebenheiten anzupassen und die Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren.

   Betroffen sind insbesondere die folgenden Straßenabschnitte:
   - Bundesstraße 206 im Bereich Wittenborn / Bockhorn / Hartenholm
   - Kreisstraße 73 zwischen Wittenborn und Wahlstedt
   - Kreisstraße 48 / Dorfstraße im Bereich Heidmoor / Heidkaten

Durch die Jagdaktivitäten ist ganztägig mit erhöhtem Wildwechsel sowie mit Personen und Hunden im Nahbereich der Fahrbahnen zu rechnen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat die zuständige Straßenverkehrsbehörde daher streckenweise eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h angeordnet.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg wird die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen in den betroffenen Bereichen punktuell überwachen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 10.12.2025 – 08:57

    POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von 155 Paketen

    Pinneberg (ots) - Am Freitag (05.12.2025) sind im Haidkamp, unmittelbar vor der Überführung zur Autobahn 23, diverse Pakete eines Onlineversandhändlers im Gebüsch liegend aufgefunden worden. Zwei Passanten wurden auf die entsorgten Pakete aufmerksam und informierten die Polizei Pinneberg. Die eingesetzte Atreifenwagenbesatzung fand gegen 12:00 Uhr mittags insgesamt ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:38

    POL-SE: Armstedt / Fuhlendorf - Tagsüber drei Einbruchstaten bei Einfamilienhäusern

    Armstedt/Fuhlendorf (ots) - Am Montag (08.12.2025) ist es in den Ortschaften Armstedt und Fuhlendorf zu insgesamt drei Einbruchstaten gekommen, bei denen verschiedene Schmuckstücke entwendet wurden. Die Unbekannten verschafften sich in der Hauptstraße in Fuhlendorf im Zeitraum von ungefähr 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Einfamilienhäusern und ...

    mehr
  • 09.12.2025 – 13:37

    POL-SE: Hasloh - Unbekannte brechen in zwei benachbarte Häuser ein und entwenden Schmuck

    Hasloh (ots) - Am Samstag (06.12.2025) ist es im Garstedter Weg zu Einbrüchen bei zwei benachbarten Einfamilienhäusern gekommen. Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg verschafften sich unbekannte Täter an zwei nebeneinanderliegenden Häusern über die jeweiligen Terrassentüren gewaltsam Zutritt und durchsuchten diverse Räumlichkeiten nach ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren