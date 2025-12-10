Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Kreis Segeberg - Hinweis für den Straßenverkehr: Erhöhter Wildwechsel und Personen im Straßenbereich aufgrund angemeldeter Treibjagden am Donnerstag

Kreis Segeberg (ots)

Am morgigen Donnerstag (11.12.2025) finden im Bereich des Segeberger Forstes sowie weiterer Waldbereiche durch das örtliche Forstrevier angemeldete Treibjagden statt, weshalb mit einem erhöhten Wildwechsel und Personenaufkommen zu rechnen sein wird. Verkehrsteilnehmende werden daher gebeten, ihre Fahrweise den besonderen Gegebenheiten anzupassen und die Fahrgeschwindigkeiten zu reduzieren.

Betroffen sind insbesondere die folgenden Straßenabschnitte: - Bundesstraße 206 im Bereich Wittenborn / Bockhorn / Hartenholm - Kreisstraße 73 zwischen Wittenborn und Wahlstedt - Kreisstraße 48 / Dorfstraße im Bereich Heidmoor / Heidkaten

Durch die Jagdaktivitäten ist ganztägig mit erhöhtem Wildwechsel sowie mit Personen und Hunden im Nahbereich der Fahrbahnen zu rechnen. Aus Gründen der Verkehrssicherheit hat die zuständige Straßenverkehrsbehörde daher streckenweise eine Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit auf 60 km/h angeordnet.

Das Polizei-Autobahn- und Bezirksrevier Bad Segeberg wird die Einhaltung der Geschwindigkeitsbeschränkungen in den betroffenen Bereichen punktuell überwachen.

Die Polizei bittet alle Verkehrsteilnehmenden um besondere Vorsicht und Rücksichtnahme.

