Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Armstedt
Fuhlendorf - Tagsüber drei Einbruchstaten bei Einfamilienhäusern

Armstedt/Fuhlendorf (ots)

Am Montag (08.12.2025) ist es in den Ortschaften Armstedt und Fuhlendorf zu insgesamt drei Einbruchstaten gekommen, bei denen verschiedene Schmuckstücke entwendet wurden.

Die Unbekannten verschafften sich in der Hauptstraße in Fuhlendorf im Zeitraum von ungefähr 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr gewaltsam Zugang zu zwei Einfamilienhäusern und durchsuchten die jeweiligen Räumlichkeiten nach Wertgegenständen. Mit Goldschmuck wie Finger- und Ohrringen entfernte man sich vom Tatort in unbekannte Richtung.

Des Weiteren versuchten Unbekannte in der nahegelegenen Ortschaft Armstedt in ein Einfamilienhaus im Mühlenberg einzubrechen. Der Tatzeitraum kann hier von 16:00 Uhr bis 17:30 Uhr eingegrenzt werden. Der Einbruchsversuch über die Terrassentür scheiterte und es blieb bei einem Sachschaden.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen zu den drei Einbruchstaten und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen in Tatortnähe beobachtet haben oder weitere Hinweise geben können? Gibt es Hinweise auf Fahrzeuge, die durch die Täter genutzt worden sein könnten?

Sachdienliche Mitteilungen werden von der Polizei unter der Rufnummer 04101-202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegengenommen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

