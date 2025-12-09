PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Hasloh - Unbekannte brechen in zwei benachbarte Häuser ein und entwenden Schmuck

Hasloh (ots)

Am Samstag (06.12.2025) ist es im Garstedter Weg zu Einbrüchen bei zwei benachbarten Einfamilienhäusern gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei Pinneberg verschafften sich unbekannte Täter an zwei nebeneinanderliegenden Häusern über die jeweiligen Terrassentüren gewaltsam Zutritt und durchsuchten diverse Räumlichkeiten nach Wertgegenständen.

Die Tatzeiträume können derzeit von 13:30 Uhr bis 20:30 Uhr bzw. von 15:00 Uhr bis 17:30 Uhr eingegrenzt werden. Die Unbekannten entwendeten Schmuckstücke und Bargeld. Die Schadenshöhe konnte bisher nicht genau benannt werden. Täterhinweise liegen nicht vor.

Die Ermittler fragen nach Zeugen, die verdächtigen Personen in Tatortnähe gesichtet haben oder sonstige relevanten Angaben zu den Einbrüchen geben können. Sachdienliche nimmt die Kriminalpolizei Pinneberg unter der Rufnummer 04101 202-0 oder schriftlich per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

