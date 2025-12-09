Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Elmshorn - Fahrerin verletzt sich nach Verkehrsunfall in der Friedensallee schwer

Elmshorn (ots)

Am Montagnachmittag (08.12.2025) ist es in der Friedensallee zu einem Verkehrsunfall mit zwei beteiligten Pkw gekommen, im Zuge dessen eine Frau schwere Verletzungen erlitt.

Nach derzeitigen Erkenntnissen beabsichtigte eine 46-jährige Elmshornerin, deutsche Staatsbürgerin, mit ihrem Nissan Micra von einem Grundstück in die Friedensallee einzufahren. Zeitgleich befuhr eine 55-Jährige aus dem Kreis Steinburg mit ihrem Subaru XV die Friedensallee und es kam um 15:44 Uhr zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge.

Die Subura-Fahrerin erlitt aufgrund des Zusammenpralls schwere Verletzungen und musste mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus verbracht werden. Die behandelnden Ärzte konnten am gestrigen Tag eine Lebensgefahr für die Frau nicht ausschließen. Die Nissan-Fahrerin verblieb unverletzt.

An den beiden Unfallfahrzeugen entstanden vermutliche Totalschäden im Bereich einer niedrigen fünfstelligen Summe.

Ein Rettungshubschrauber landete ebenfalls im Nahbereich der Unfallstelle.

Nach Anordnung der Staatsanwaltschaft Itzehoe unterstützte ein Sachverständiger die Unfallaufnahme.

Der Verkehr konnte an der Unfallstelle vorbei geleitet werden. Lediglich für die Landung und den Start des Rettungshubschraubers sowie zur Bergung der Unfallfahrzeuge musste in der Friedensallee zeitweise eine Vollsperrung eingerichtet werden.

Die Polizei führt die Unfallermittlungen zu einer fahrlässigen Körperverletzung. Sollte es weitere Zeugen geben, die sachdienliche Angaben zum Unfallhergang machen können, melden sich bitte unter der Rufnummer 04121 803-0 bei der Polizei.

