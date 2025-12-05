Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Uetersen - Einbrüche in Einfamilienhäuser: Kriminalpolizei bittet um Zeugenhinweise

Uetersen (ots)

Am Donnerstag (04. Dezember 2025) kam es in Uetersen zu zwei Einbrüchen in Einfamilienhäuser. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Zwischen 09:30 Uhr und 21:00 Uhr drangen unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus im Kiefernweg ein. Vermutlich verschafften sich die Täter gewaltsam über eine Terrassentür Zugang zum Gebäude. Dort durchsuchten sie das Haus und öffneten sämtliche Schränke und Kommoden. Angaben zu entwendeten Gegenständen liegen derzeit noch nicht vor. Im Anschluss entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Gegen 18:00 Uhr überraschte ein aufmerksamer Zeuge in der Gerhart-Hauptmann-Straße eine unbekannte Person in einem Wohnhaus. Der Täter hatte vermutlich gewaltsam ein Fenster geöffnet und die Räumlichkeiten durchsucht. Nach der Entdeckung flüchtete der Einbrecher in unbekannte Richtung. Eine umgehend durchgeführte Nahbereichsfahndung durch die eingesetzten Polizeikräfte blieb ohne Erfolg. Bislang ist noch kein Stehlgut bekannt.

Der Täter, der vom Zeugen gestellt wurde, soll männlich gewesen sein. Er war schlank gebaut und etwa 180cm groß und trug dunkle Oberbekleidung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg führt die Ermittlungen in den beiden Fällen. Zeugen, die in den angegebenen Zeiträumen in der Nähe der Tatorte verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell