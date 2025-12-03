Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Einsatz im Pinneberger Stadtgebiet

Pinneberg (ots)

Am Mittwochmittag (03.12.2025), gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizei eine mutmaßliche Explosion im Thesdorfer Weg gemeldet. Es besteht die Möglichkeit, dass das durch die Explosion betroffene Gebäude und direkt benachbarte Häuser einsturzgefährdet sein könnten. Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort.

Die Polizei hat umgehend einen großräumigen Bereich abgesperrt. Aktuell sind die Übergänge zum Thesdorfer Weg sowohl von der Richard-Köhn-Straße als auch von der Straße Blauer Kamp voll gesperrt. Zur Überprüfung der Statik der betroffenen Gebäude wurde das Technische Hilfswerk hinzugezogen.

Ersten Informationen zufolge wurden keine Personen verletzt.

Zur möglichen Ursache können nach derzeitigem Stand noch keine Auskünfte erteilt werden.

