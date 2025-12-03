PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Ellerbek - Zwei Männer werden bei versuchtem Einbruch entdeckt und fliehen auf Ansprache - Polizei sucht weitere Zeugen

Ellerbek (ots)

Am 02.12.2025 (Dienstag) ist es um 17.30 Uhr zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl im Verbindungsweg gekommen. Die Täter sind nach Entdeckung vom Tatort geflohen.

Ein Spaziergänger sah zwei Männer, die sich im Verbindungsweg am Fenster eines Hauses zu schaffen machten. Nach der Ansprache flohen die Täter sofort zu Fuß in Richtung Moorkampsweg. Die Täter sind nicht ins Innere des Hauses vorgedrungen und haben kein Stehlgut erlangt.

Als Beschreibung liegt derzeit vor, dass einer der Männer ca. 190-195 cm groß sein soll. Er hat schwarzes Haar und einen Vollbart. Getragen soll dieser Mann eine schwarze Daunenjacke, eine schwarze Hose und weiße Handschuhe haben. Die zweite Person soll 175-180 cm groß sein. Dieser Mann war unrasiert, hatte schwarze Haare und trug eine grüne Jacke und eine dunkle Hose.

Die Ermittlungen zu diesem Fall werden bei der Kriminalpolizei Pinneberg geführt. Sachdienliche Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen in Tatortnähe können unter der Rufnummer 04101-202-0 oder per E-Mail an sg4.pinneberg.ki@polizei.landsh.de mitgeteilt werden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Michael Bergmann
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg

