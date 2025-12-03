PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zum Einsatz im Pinneberger Stadtgebiet - Explosion in einem Wohnhaus - Keine Personen verletzt

Pinneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es in einem Einfamilienhaus im Thesdorfer Weg nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Explosion einer Gasflasche gekommen.

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg von 17:03 Uhr unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6171916

Im betroffenen Einfamilienhaus fanden Renovierungsarbeiten statt. Hierbei entzündete sich vermutlich eine Gasflasche, die im weiteren Verlauf explodierte. Personen wurden hierbei nach jetzigem Stand nicht verletzt und konnten rechtzeitig einen ausreichenden Abstand einnehmen.

Durch die Detonation wurde das Einfamilienhaus erheblich beschädigt und gilt derzeit als einsturzgefährdet. Inwiefern weitere Nachbarhäuser Schaden erlitten, wird gegenwärtig geprüft. Die Schadenshöhe kann bisher nicht abgeschätzt werden.

Für die Maßnahmen vor Ort ist der Thesdorfer Weg zwischen der Richard-Köhn-Straße und der Straße Blauer Kamp weiterhin voll gesperrt. Das Ende der Absperrmaßnahmen kann bisher nicht abgesehen werden, weshalb mit einer längerfristigen Sperrung des Bereichs zu rechnen ist.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigem Kenntnisstand ergeben sich keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln der Personen am Unglücksort. Die Polizei geht daher derzeit von einem Unglücksfall aus. Weitere Erkenntnisse zur genauen Ursache liegen bisher nicht vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg
- Pressestelle -
Dorfstr. 16-18
23795 Bad Segeberg

Jens Zeidler
Telefon: 04551-884-2020
E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeidirektion Bad Segeberg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Weitere Meldungen: Polizeidirektion Bad Segeberg
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 15:35

    POL-SE: Pinneberg - Einsatz im Pinneberger Stadtgebiet

    Pinneberg (ots) - Am Mittwochmittag (03.12.2025), gegen 14:30 Uhr, wurde der Polizei eine mutmaßliche Explosion im Thesdorfer Weg gemeldet. Es besteht die Möglichkeit, dass das durch die Explosion betroffene Gebäude und direkt benachbarte Häuser einsturzgefährdet sein könnten. Rettungskräfte und Feuerwehr sind vor Ort. Die Polizei hat umgehend einen großräumigen Bereich abgesperrt. Aktuell sind die Übergänge ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 14:26

    POL-SE: Pinneberg - Einbruch in Einfamilienhaus - Polizei bittet um Zeugenhinweise

    Pinneberg (ots) - Am Dienstag (02.12.2025) kam es in Pinneberg in der Straße Damm zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Zwischen 13:00 Uhr und 20:40 Uhr drangen die Einbrecher vermutlich gewaltsam über eine Terrassentür in das Wohnhaus ein und durchsuchten die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren