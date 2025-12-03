Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Folgemeldung zum Einsatz im Pinneberger Stadtgebiet - Explosion in einem Wohnhaus - Keine Personen verletzt

Pinneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es in einem Einfamilienhaus im Thesdorfer Weg nach derzeitigen Erkenntnissen zu einer Explosion einer Gasflasche gekommen.

Siehe hierzu auch die Pressemitteilung des Kreisfeuerwehrverbandes Pinneberg von 17:03 Uhr unter dem folgenden Link:

https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/22179/6171916

Im betroffenen Einfamilienhaus fanden Renovierungsarbeiten statt. Hierbei entzündete sich vermutlich eine Gasflasche, die im weiteren Verlauf explodierte. Personen wurden hierbei nach jetzigem Stand nicht verletzt und konnten rechtzeitig einen ausreichenden Abstand einnehmen.

Durch die Detonation wurde das Einfamilienhaus erheblich beschädigt und gilt derzeit als einsturzgefährdet. Inwiefern weitere Nachbarhäuser Schaden erlitten, wird gegenwärtig geprüft. Die Schadenshöhe kann bisher nicht abgeschätzt werden.

Für die Maßnahmen vor Ort ist der Thesdorfer Weg zwischen der Richard-Köhn-Straße und der Straße Blauer Kamp weiterhin voll gesperrt. Das Ende der Absperrmaßnahmen kann bisher nicht abgesehen werden, weshalb mit einer längerfristigen Sperrung des Bereichs zu rechnen ist.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat noch vor Ort die Ermittlungen übernommen. Nach bisherigem Kenntnisstand ergeben sich keine Hinweise auf ein vorsätzliches Handeln der Personen am Unglücksort. Die Polizei geht daher derzeit von einem Unglücksfall aus. Weitere Erkenntnisse zur genauen Ursache liegen bisher nicht vor.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell