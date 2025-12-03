Kreisfeuerwehrverband Pinneberg

FW-PI: Pinneberg: Explosion eines Einfamilienhauses

Pinneberg (ots)

Datum: Mittwoch, 3. Dezember 2025, 14.30 Uhr +++ Einsatzort: Pinneberg, Thesdorfer Weg +++ Einsatz: FEU ( Feuer Standard)

Pinneberg - Am Mittwochnachmittag (3. Dezember) kam es gegen 14.30 Uhr im Thesdorfer Weg in Pinneberg zur Explosion einer Gasflasche in einem Einfamilienhaus, das sich derzeit im Bau befand. Durch die Wucht der Druckwelle wurde eine Außenwand massiv beschädigt. Das Gebäude gilt nach einer ersten Beurteilung durch einen Baustatiker und Fachkräfte des Technischen Hilfswerks als einsturzgefährdet (s. Pressemitteilung der Polizeidirektion Bad Segeberg: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/19027/6171866)

Die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg war um 14.30 Uhr zu einer brennenden Gasflasche (Fassungsvermögen: 11 Kilogramm) alarmiert worden. Kurz nach dem Eintreffen der ersten Helfer explodierte diese. Personen wurden dabei nicht verletzt.

Die Feuerwehr zog sich weitgehend zurück und veranlasste zusammen mit der Polizei auch die Evakuierung der Nachbarhäuser. Außerdem wurden das THW und ein Baustatiker hinzugezogen. Im weiteren Verlauf kam es zu einer Rauchentwicklung in der Decke zwischen Erdgeschoss und erstem Obergeschoss. Die Brandbekämpfung wurde unter der gebotenen Vorsicht vorgenommen. Aktuell ist das Feuer eingedämmt.

Aktuell ist die Freiwillige Feuerwehr Pinneberg mit 17 Kräften vor Ort. Zwei Rettungswagen sichern den Einsatz ab. Aktuell fährt das THW Pinneberg seinen Einsatz hoch. Die Spezialisten für schwere Bergung wollen zum einen Vermessungstechnik anbringen, um die Lage besser einschätzen zu können, und zum anderen das beschädigte Gebäude abstützen. Diese Maßnahmen dürften mehrere Stunden dauern.

Die Polizei hat den Thesdorfer Weg zwischen der Richard-Köhn-Straße und der Straße Blauer Kamp voll gesperrt.

Wir werden nachberichten

