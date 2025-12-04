Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Abschlussmeldung zu Explosion in einem Wohnhaus

Pinneberg (ots)

Am Mittwochnachmittag (03.12.2025) ist es bei Renovierungsarbeiten in einem Einfamilienhaus im Thesdorfer Weg zunächst zu einem Feuer und im weiteren Verlauf zu einer Explosion einer Gasflasche gekommen.

Das betroffene Einfamilienhaus ist aufgrund der massiven Beschädigungen bis auf Weiteres nicht bewohnbar. Der Sachschaden wird vorläufig auf ungefähr 600.000 Euro geschätzt. Zwei Nachbargebäude wurden durch die Detonation leicht beschädigt und dessen Bewohner konnten am späten Abend in ihre Wohnungen zurückkehren. Des Weiteren beschädigten Trümmerteile zwei am Gebäude parkende Fahrzeuge ebenfalls leicht.

Die Einsatzkräfte hoben die Straßensperrungen im Thesdorfer Weg gegen Mitternacht wieder auf.

Die Kriminalpolizei Pinneberg hat das beschädigte Gebäude für die anstehenden Ermittlungsarbeiten vorerst beschlagnahmt. Es liegen derzeit keine Hinweise für ein vorsätzliches oder schuldhaftes Handeln von Personen vor und die Polizei geht weiter von einem Unglücksfall aus. Wie es zu dem Feuer und der anschließenden Explosion der Gasflasche gekommen war, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen.

