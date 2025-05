POL-KA: (KA) Kronau - Schwerer Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen auf der BAB 5

Karlsruhe (ots) - Eine schwer verletzte Person war am Donnerstagmorgen die Folge eines Verkehrsunfalls auf der Kreisstraße 3501 bei Gondelsheim, nachdem sich ein Fahrzeug überschlug und anschließend in Brand geriet. Ersten Erkenntnissen zufolge fuhr ein 24-jähriger Mercedesfahrer auf der K3501 von Obergrombach in Richtung Gondelsheim. Vermutlich aufgrund nicht ...

mehr