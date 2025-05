POL-KA: (KA) Walzbachtal - Ein Leichtverletzter nach Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 293

Karlsruhe (ots) - Nach bisherigen Erkenntnissen gelangten unbekannte Täter am Mittwoch, in der Zeit zwischen 10:30 Uhr und 12:20 Uhr, offenbar unbemerkt in ein Mehrfamilienhaus im Krokusweg. Die Eindringlinge verschafften sich anschließend gewaltsam Zutritt in eine Wohnung im dritten Obergeschoss. Auf der Suche ...

mehr