Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Tornesch - Polizei bittet um Hinweise nach Sachbeschädigungen im Innenstadtbereich

Tornesch (ots)

Am Mittwochabend (03.12.2025) ist es im Tornescher Innenstadtbereich zu Sachbeschädigungen an mehreren Fahrzeugen und an einer Haustür gekommen.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Polizei warfen unbekannte Personen in einem Zeitraum von ungefähr 18:30 Uhr bis 23:00 Uhr mit verschiedenen Steinen Heckscheiben von insgesamt vier abgestellten Pkw (VW, Skoda, BMW und Kia) ein. Die Fahrzeuge parkten in der Alten Ahrenloher Straße, Willy-Meyer-Straße und am Bahnhofsplatz. Zudem wurde die Glasscheibe einer Haustür bei einem Mehrfamilienhaus in der Hamburger Straße ebenfalls mit einem Stein zerstört.

Der summierte Sachschaden beläuft sich auf einen hohen vierstelligen Eurobetrag.

Die Polizei Uetersen führt die Ermittlungen zu den insgesamt fünf Sachbeschädigungen an diesem Abend und fragt nach Zeugen, die verdächtige Personen rundum den Bahnhof Tornesch beobachtet haben könnten.

Sachdienliche Hinweise werden unter der Rufnummer 04122 7053-0 entgegengenommen.

