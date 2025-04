Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tödlicher Verkehrsunfall zwischen PKW und Motorrad

Hochstätten (ots)

Am Dienstagnachmittag ereignete sich gegen 16:20 Uhr an der Einmündung B420/B48 im Bereich der Ortslage Hochstätten ein schwerer Verkehrsunfall mit tödlichem Ausgang.

Ein 62-jähriger PKW-Fahrer eines Ford Focus befuhr die B420 von Fürfeld kommend in Fahrtrichtung Alsenz. Ein 79-jähriger Motorradfahrer kam ihm hierbei entgegen. In einer Linkskurve, in Höhe der o.g. Einmündung, kam der Autofahrer aus derzeit ungeklärten Gründen auf die Gegenspur und kollidierte Frontal mit dem Motorrad. Durch den Unfall zog sich der Motorradfahrer tödliche Verletzungen zu. Der Bereitschaftsstaatsanwalt ordnete die Erstellung eines Unfallgutachtens an. Der Unfallverursacher wurde leicht verletzt.

Auf Grund der umfangreichen Unfallaufnahme ist derzeit die B420, ab der Einmündung Hochstätten (Fürfelderstraße), sowie der Einmündung B420/B48 (Alsenz), komplett gesperrt. Durch die Straßenmeisterei wird der Verkehr abgeleitet. Die Dauer der Verkehrsbeeinträchtigung kann zum jetzigen Zeitpunkt nicht abgeschätzt werden.

Der Gesamtschaden wird auf ca. 20.000EUR geschätzt.

