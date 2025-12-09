Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Norderstedt - Eine Einbruchstat und ein versuchter Einbruch

Norderstedt (ots)

Die Kriminalpolizei Pinneberg ermittelt derzeit nach einem vollendeten Einbruch sowie einem versuchten Einbruch in Norderstedt. Die Taten ereigneten sich am Samstag (06.12.2025) und am Montag (08.12.2025) im Bereich der Oststraße und des Buchenwegs.

Im Zeitraum zwischen 16:00 Uhr und 21:00 Uhr drangen am Samstag unbekannte Täter in eine Wohnung eines Mehrfamilienhauses in der Oststraße ein. Die Täter verschafften sich vermutlich gewaltsam Zugang über ein Fenster. In der Wohnung durchsuchten sie mehrere Räume und entwendeten Bargeld sowie Armbanduhren. Nach der Tat verließen die Einbrecher das Gebäude in unbekannte Richtung.

Am Montag versuchten Unbekannte zwischen 16:00 Uhr und 19:30 Uhr in ein Einfamilienhaus im Buchenweg einzubrechen. Die Täter versuchten, ein Fenster des Hauses sowie eine Nebeneingangstür in der Garage gewaltsam zu öffnen. Die Einbruchsversuche misslangen und die Täter entfernten sich ohne Beute in unbekannte Richtung.

Personen, die zwischen Samstag, 06.12.2025, und Montag, 08.12.2025, in den genannten Bereichen verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizei Pinneberg unter der Telefonnummer 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de entgegen.

