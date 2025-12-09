Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Trappenkamp - Kriminalpolizei sucht Zeugen nach Einbruch

Trappenkamp (ots)

In der Zeit von Freitagabend (05.12.2025) bis Samstagvormittag (06.12.2025) kam es in Trappenkamp zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus. Die Kriminalpolizei Pinneberg hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht in diesem Zusammenhang nach Zeugen.

Zwischen 18:30 Uhr am Freitagabend und 10:00 Uhr am Samstagvormittag verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Einfamilienhaus in der Neue Straße. Es wird vermutet, dass die Täter gewaltsam über ein Fenster Zutritt in das Gebäude erlangten. Im Inneren des Hauses durchsuchten sie sämtliche Schränke und Kommoden im Erdgeschoss. Angaben zu entwendete Gegenstände können bisher noch nicht getätigt werden.

Nach der Tat entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Kriminalpolizei Pinneberg bittet um Mithilfe: Zeugen, die zwischen Freitagabend und Samstagvormittag im Bereich der Neue Straße oder in der Nähe des Tatorts verdächtige Personen oder Fahrzeuge wahrgenommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Hinweise können telefonisch unter 04101 202-0 oder per E-Mail an SG4.Pinneberg.KI@polizei.landsh.de eingereicht werden.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell