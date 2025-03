Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Kabeldiebe erwischt

Ludwigshafen (ots)

Etwa zehn Personen wurden am Sonntag, 15.03.2025, gegen 15:15 Uhr in einem stillgelegten Tunnelsystem der RNV von einem 24-jährigen Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes dabei erwischt, wie sie Kabel stehlen wollten. Beim Erblicken des 24-Jährigen ergriff die Gruppe die Flucht. Einer der Flüchtenden versteckte sich hierbei hinter einer Ecke und konnte von dem Sicherheitsdienstmitarbeiter zunächst gestellt werden. Indem er mit einer Taschenlampe in Richtung des Kopfes des 24-Jährigen schlug und dieser zurückweichen musste, gelang ihm schlussendlich jedoch ebenfalls die Flucht.

Folgende Beschreibung der Täter liegt vor: Alle dunkel gekleidet, teilweise graue Overalls, mindestens eine Person war weiblich, alle 20-30 Jahre alt. Sie hätten sich auf Rumänisch oder einer ähnlich klingenden Sprache unterhalten.

Ob Kabel bereits entwendet worden war oder die Täter beim Versuch erwischt wurden, ist bislang nicht bekannt.

Das Tunnelsystem verläuft vom Rathausplatz in Richtung Danziger Platz bis zum Hauptbahnhof. Aus diesem Grunde bitten wir insbesondere Zeugen, die im Bereich Rathaus-Center, Rathausplatz, Danziger Platz und Hauptbahnhof etwas beobachtet haben, sich zu melden. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell