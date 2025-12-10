Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Pinneberg - Polizei sucht Zeugen nach Diebstahl von 155 Paketen

Pinneberg (ots)

Am Freitag (05.12.2025) sind im Haidkamp, unmittelbar vor der Überführung zur Autobahn 23, diverse Pakete eines Onlineversandhändlers im Gebüsch liegend aufgefunden worden.

Zwei Passanten wurden auf die entsorgten Pakete aufmerksam und informierten die Polizei Pinneberg. Die eingesetzte Atreifenwagenbesatzung fand gegen 12:00 Uhr mittags insgesamt 155 Pakete auf und stellte diese sicher. Von den aufgefunden Kartons waren knapp die Hälfte noch ungeöffnet, die andere Hälfte war entweder leer oder es konnten noch Waren, wie u.a. Kosmetikartikel, Büromaterial, Spielzeug oder Tierfutter, festgestellt werden.

Der Sachschaden kann bisher nicht abgeschätzt werden, da nicht bekannt ist, welche Gegenstände von den unbekannten Tätern entwendet wurden. Die Herkunft und die Inhalte der Pakete werden nun im Rahmen der Ermittlungen geklärt werden müssen.

Die Polizei Rellingen führt die Ermittlungen zu diesem Paket-Diebstahl und fragt nach Zeugen, die Hinweise zu verdächtigen Personen oder Fahrzeugen im Haidkamp geben können? Direkt angrenzend zum Fundort liegt ein Kleingartenverein. Haben dortige Pächter möglicherweise Überwachungskameras installiert?

Bei entsprechenden Feststellungen wird um Kontaktaufnahme mit der Polizei unter der Rufnummer 04101 498- 0 gebeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell