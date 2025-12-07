PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrer unter Alkohol

Gotha (ots)

Am Sonntag gegen 05:50 Uhr wurde die Polizei Gotha über eine mögliche Trunkenheitsfahrt in Gotha, Goldbacher Straße informiert. Ein 39jähriger VW Polofahrer fuhr vom angrenzenden Parkplatz auf die Goldbacher Straße. Beim Eintreffen des Funkwagens stand der PKW und wurde einer Kontrolle unterzogen. Bei der Kontrolle wurde festgestellt, dass der Fahrer keine Fahrerlaubnis hat, das Auto nicht versichert ist und der Fahrer alkoholisiert ist. Der durchgeführte Alkoholtest erbrachte einen Wert von 1,65 Promille. Ein Drogentest war ebenfalls positiv. Mit dem Fahrer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und die Weiterfahrt wurde unterbunden. (as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

