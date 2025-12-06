Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in Baucontainer - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag begaben sich ein oder mehrere Unbekannte zu einer Baustelle in der Kaufbergstraße in Arnstadt.

Hier wurde ein Baucontainer gewaltsam geöffnet und aus diesem Werkzeuge, sowie Elektronikartikel im Gesamtwert von ca. 600 Euro entwendet. Der Schaden am Container wird auf etwa 100 Euro geschätzt.

Hinweise zum Einbruch nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0316438/2025 entgegen. (tb)

