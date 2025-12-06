PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Einbruch in mehrere Gärten - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Im Zeitraum von Mittwoch, 03.12.2025 bis Samstag, 06.12.2025 verschafften sich ein oder mehrere Unbekannte gewaltsam Zutritt zu drei Gartenlauben der Arnstädter Kleingartenanlage "Dornheimer Berg e.V.".

Entwendet wurden Küchen- und Elektronikartikel im Wert von ca. 300 Euro. Der Sachschaden an den Lauben wird mit etwa 750 Euro beziffert.

Hinweise zu den Einbrüchen nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0317304/2025 entgegem. (tb)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
