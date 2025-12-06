LPI-GTH: Fahrt unter Einwirkung von Drogen
Gotha (ots)
Am Freitag gegen 22:10 Uhr stellte eine Polizeistreife in Gotha, Eisenacher Straße einen 20jährigen E-Rollerfahrer fest, welcher ohne Versicherungsschutz aber unter Einwirkung von Beteubungsmitteln fuhr. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Der Roller wurde abgeschleppt.(as)
