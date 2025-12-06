PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Fahrt unter Einwirkung von Drogen

Gotha (ots)

Am Freitag gegen 22:10 Uhr stellte eine Polizeistreife in Gotha, Eisenacher Straße einen 20jährigen E-Rollerfahrer fest, welcher ohne Versicherungsschutz aber unter Einwirkung von Beteubungsmitteln fuhr. Mit dem Fahrzeugführer wurde eine Blutentnahme durchgeführt und Anzeige erstattet. Der Roller wurde abgeschleppt.(as)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

