Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Renitenter Ladendieb - Zeugenaufruf

Arnstadt (Ilm-Kreis) (ots)

Am Freitag Abend, gegen 19:15 Uhr, betrat ein 24jähriger polnischer Staatsbürger einen Drogeriemarkt in der Arnstädter Turnvater-Jahn-Straße. Hier packte dieser zwei Parfums im Wert von ca. 40 Euro ein und beabsichtigte den Markt ohne zu bezahlen zu verlassen.

Ein 24jähriger Ladendetektiv beobachtete die Tathandlung, sprach den Dieb vor dem Markt an und versuchte diesen festzuhalten. Der Dieb reagierte sofort aggressiv, riss sich los und versuchte nach dem Detektiv zu schlagen.

Mit Hilfe von vier weiteren, derzeit unbekannten Zeugen, konnte der renitente Dieb zu Boden gebracht und an der Flucht gehindert werden.

Glücklicherweise blieb der Detektiv unverletzt.

Der polnische Dieb wurde in Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Erfurt aufgrund des "Versuchten Räuberischen Diebstahls" vorläufig festgenommen. Eine weitere Verfahrensweise wird im Rahmen der richterlichen Vorführung noch entschieden.

Die Polizei sucht nun die vier Zeugen, die den Ladendetektiv tatkräftig unterstützt haben. Die Zeugenmeldung nimmt die PI Arnstadt-Ilmenau (Tel. 03677 601 124) unter Angabe der Hinweisnummer 0316884/2024 entgegen. (tb)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell