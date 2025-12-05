LPI-GTH: Verfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Ein 35-Jähriger wurde heute gegen 00.30 Uhr in der Oststraße mit einem manipulierten Pedelec festgestellt. Dieses war nicht versichert, eine gültige Fahrerlaubnis hatte der Mann nicht. Außerdem reagierte ein Drogenvortest positiv auf Cannabis, Amphetamine/Methamphetamine. Es wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 35-Jährigen wurden entsprechende Verfahren eingeleitet. (ah)
