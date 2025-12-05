Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Kellereinbruch

Stadtilm (Ilm-Kreis) (ots)

Am 04.12.2025 stellte ein 32-jähriger Bewohner eines Mehrfamilienhauses in der Feldstraße den gewaltsamen Einbruch in sein Kellerabteil fest. Durch die unbekannten Täter wurden hieraus mehrere Makita-Werkzeuge im Gesamtwert von circa 2000 EUR entwendet. Wann sich die Tat ereignete konnte nicht abgeschätzt werden, jedoch stellte die Polizei während der Anzeigeaufnahme ein weiteres aufgebrochenes Kellerabteil fest, woraus jedoch augenscheinlich nichts entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Arnstadt-Ilmenau 03677/601124 unter der Bezugsnummer 0315504/2025 entgegen. (jb)

