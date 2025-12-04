Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Eigentümer gesucht

Bild-Infos

Download

3 weitere Medieninhalte

Eisenach (ots)

Im Rahmen von Ermittlungsmaßnahmen zu Diebstählen aus Fahrzeugen wurden durch die Polizei Eisenach einige Gegenstände sichergestellt, die noch keiner Person zugeordnet werden konnten. Die rechtmäßigen Eigentümer werden gebeten, sich mit einem geeigneten Nachweis bei der Polizei Eisenach am Mittwoch, den 10.12.2025, in der Zeit zwischen 10.00 bis 17.00 Uhr zu melden. Bei Verhinderung zu diesem Termin kann unter Tel. 03691 261-163 ein Ersatztermin vereinbart werden. (ah)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell