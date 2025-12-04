LPI-GTH: Drogentest positiv
Eisenach (ots)
Bei einer 19-jährigen Toyota-Fahrerin wurde gestern Abend eine Blutentnahme angeordnet. Ein mit ihr durchgeführter Drogentest reagierte positiv auf Cannabis. Sie wurde in der Stregdaer Allee einer Verkehrskontrolle unterzogen. Gegen sie wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
