PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung

LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung
  • Bild-Infos
  • Download

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Seit Freitagabend, den 28.11.2025, wird die 66 - jährige Katja Richter aus Arnstadt vermisst. Gegen 18:00 Uhr entfernte sie sich fußläufig von ihrem Wohnhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die Vermisste ist

   - ca. 1,60 Meter groß
   - schlanke Figur
   - schulterlange blonde Haare

Zuletzt war die Vermisste wie folgt bekleidet

   - petrolfarbene Jacke
   - Jeanshose
   - weiße Turnschuhe
   - roter Plastikbeutel

Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen der Vermissten oder Hinweisen zu deren Verbleib, umgehend die Polizei Ilmenau zu verständigen, Tel. 03677/601124,Bezugsnummer 0314639/2025

Da Einverständnis zur Veröffentlichung liegt vor. (fh)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Polizeiinspektion Arnstadt-Ilmenau
Telefon: 03677/601124
E-Mail: dsl.ilmenau.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Gotha mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Gotha
Alle Meldungen Alle
  • 03.12.2025 – 16:03

    LPI-GTH: Polizeieinsatz

    Gotha (ots) - Heute kam es seit den Mittagstunden zu einem Gefahrenabwehreinsatz im Bereich der Leinastraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Gasaustritt bei Wartungsarbeiten an einer Tankstelle. In diesem Zusammenhang wurden die umliegenden Straßen und der Straßenbahnverkehr zum Teil voll gesperrt. Seit 15.00 Uhr ist der Bereich wieder freigegeben. Eine unmittelbare Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit. Personen wurden ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 13:44

    LPI-GTH: Polizeieinsatz

    Ruhla (Wartburgkreis) (ots) - Gestern Abend kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich "Am Sportlerheim". Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein 15- und ein 17-Jähriger (deutsch) von einer Personengruppe geschlagen. Außerdem nahmen die Unbekannten Bargeld an sich. Die Polizei konnte bisher sieben weibliche und männliche Tatverdächtige im Alter von 13 bis 20 Jahren (deutsch) ermitteln. Der 15- und der 17-Jährige wurden leicht verletzt und mussten ...

    mehr
  • 03.12.2025 – 09:55

    LPI-GTH: Schwer verletzt

    Geratal (Ilm-Kreis) (ots) - Ein 23 Jahre alter Mann befuhr gestern einen Wirtschaftsweg zwischen der Ortslage Angelroda und Geschwenda. Er kam mit seinem VW nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 23-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren