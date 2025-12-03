LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung
Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)
Seit Freitagabend, den 28.11.2025, wird die 66 - jährige Katja Richter aus Arnstadt vermisst. Gegen 18:00 Uhr entfernte sie sich fußläufig von ihrem Wohnhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.
Die Vermisste ist
- ca. 1,60 Meter groß - schlanke Figur - schulterlange blonde Haare
Zuletzt war die Vermisste wie folgt bekleidet
- petrolfarbene Jacke - Jeanshose - weiße Turnschuhe - roter Plastikbeutel
Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen der Vermissten oder Hinweisen zu deren Verbleib, umgehend die Polizei Ilmenau zu verständigen, Tel. 03677/601124,Bezugsnummer 0314639/2025
Da Einverständnis zur Veröffentlichung liegt vor. (fh)
