Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Vermisstensuche - Öffentlichkeitsfahndung

Arnstadt, Ilm-Kreis (ots)

Seit Freitagabend, den 28.11.2025, wird die 66 - jährige Katja Richter aus Arnstadt vermisst. Gegen 18:00 Uhr entfernte sie sich fußläufig von ihrem Wohnhaus und wurde seitdem nicht mehr gesehen.

Die Vermisste ist

- ca. 1,60 Meter groß - schlanke Figur - schulterlange blonde Haare

Zuletzt war die Vermisste wie folgt bekleidet

- petrolfarbene Jacke - Jeanshose - weiße Turnschuhe - roter Plastikbeutel

Die Öffentlichkeit wird gebeten, bei Antreffen der Vermissten oder Hinweisen zu deren Verbleib, umgehend die Polizei Ilmenau zu verständigen, Tel. 03677/601124,Bezugsnummer 0314639/2025

Da Einverständnis zur Veröffentlichung liegt vor. (fh)

