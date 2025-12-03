LPI-GTH: Polizeieinsatz
Gotha (ots)
Heute kam es seit den Mittagstunden zu einem Gefahrenabwehreinsatz im Bereich der Leinastraße. Nach derzeitigen Erkenntnissen kam es aus bisher ungeklärter Ursache zu einem Gasaustritt bei Wartungsarbeiten an einer Tankstelle. In diesem Zusammenhang wurden die umliegenden Straßen und der Straßenbahnverkehr zum Teil voll gesperrt. Seit 15.00 Uhr ist der Bereich wieder freigegeben. Eine unmittelbare Gefahr für Personen bestand zu keiner Zeit. Personen wurden demnach nicht verletzt.(ak)
