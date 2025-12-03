Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Polizeieinsatz

Ruhla (Wartburgkreis) (ots)

Gestern Abend kam es gegen 19.00 Uhr zu einem Polizeieinsatz im Bereich "Am Sportlerheim". Nach derzeitigen Erkenntnissen wurden ein 15- und ein 17-Jähriger (deutsch) von einer Personengruppe geschlagen. Außerdem nahmen die Unbekannten Bargeld an sich. Die Polizei konnte bisher sieben weibliche und männliche Tatverdächtige im Alter von 13 bis 20 Jahren (deutsch) ermitteln. Der 15- und der 17-Jährige wurden leicht verletzt und mussten medizinisch behandelt werden. Die Polizei führt weitere Ermittlungen hinsichtlich weiteren ca. 10 Tatbeteiligungen sowie den Tatabläufen. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 03691-261124 und der Bezugsnummer 0313902/2025 entgegengenommen. (ah)

