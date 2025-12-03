LPI-GTH: Schwer verletzt
Geratal (Ilm-Kreis) (ots)
Ein 23 Jahre alter Mann befuhr gestern einen Wirtschaftsweg zwischen der Ortslage Angelroda und Geschwenda. Er kam mit seinem VW nach links von der Straße ab und kollidierte mit einem Baum. Der 23-Jährige verletzte sich dabei schwer und kam in ein Krankenhaus. Das Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell