LPI-GTH: Zeugen gesucht

Gotha (ots) - Ein 27-jähriger Skoda-fahrer wollte heute Vormittag von der Parkstraße aus nach links in die Uelleber Straße einbiegen. Dabei touchierte er einen Lkw, der sich neben ihm befand und Richtung Leinastraße fuhr. Bei dem Zusammenstoß wurde der Skoda-Fahrer leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro. Der Skoda musste abgeschleppt werden. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: ...

