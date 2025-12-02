LPI-GTH: Zeugen gesucht
Tonna (Landkreis Gotha) (ots)
Unbekannte haben vergangene Nacht einen Pkw aufgebrochen und Bargeld sowie Kleidungsstücke entwendet. Der Seat war in der Erfurter Straße abgestellt. Zeugenhinweise zum Diebstahl werden von der Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0313237/2025 entgegengenommen. (ah)
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
