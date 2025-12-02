LPI-GTH: Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Ilmenau (ots) - Eine 28-jährige VW-Fahrerin konnte heute Morgen auf der K 27 zwischen Heyda und Schmerfeld nicht mehr rechtzeitig bremsen, als vor ihr ein Wildschwein die Straße querte. Es kam zum Zusammenstoß mit dem Tier, das an der Unfallstelle verendete. Personen wurden nicht verletzt. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei Landespolizeiinspektion Gotha Telefon: 03621-781503 E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de ...

mehr