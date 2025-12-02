PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet

Gotha (ots)

Gestern Mittag wurde ein 30-Jähriger auf einem E-Scooter in der Remstädter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte auf Cannabis. Außerdem war der Mann leicht alkoholisiert. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

