LPI-GTH: Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet
Gotha (ots)
Gestern Mittag wurde ein 30-Jähriger auf einem E-Scooter in der Remstädter Straße einer Verkehrskontrolle unterzogen. Ein mit ihm durchgeführter Drogenvortest reagierte auf Cannabis. Außerdem war der Mann leicht alkoholisiert. Zu Beweiszwecken wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 30-Jährigen wurde ein Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet. (ah)
