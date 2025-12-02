LPI-GTH: Wildunfall

Gotha (ots) - Unbekannte begaben sich in der Zeit von 30.11.2025,18.00 Uhr bis 01.12.2025 06.45 Uhr in die Tiefgarage eines Mehrfamlienhauses in der Straße 'Breite Gasse'. Der oder die Täter entwendeten mehrere Kabeltrommeln, LED-Strips, sowie diverse Werkzeuge im Gesamtwert von knapp 6.000 Euro. Zeugenhinweise nimmt die Polizei Gotha unter der Telefonnummer 03621-781124 und der Bezugsnummer 0311982/2025 entgegen. (ah) Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

mehr