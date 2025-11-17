Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Landeskriminalamt Baden-Württemberg startet Präventionskampagne gegen Callcenter-Betrug

Stuttgart (ots)

Das Landeskriminalamt Baden-Württemberg (LKA BW) hat mit dem EU-geförderten Projekt CESA eine bundesweite Kampagne gegen Callcenter-Betrug ins Leben gerufen. Diese besonders perfide Form der Kriminalität richtet sich gezielt gegen ältere Menschen und verursacht hohe finanzielle sowie psychische Schäden. Ziel des Projekts ist es, durch Prävention und Repression die Täterstrukturen zu zerschlagen und die Bevölkerung, besonders ältere Menschen, vor Schockanrufen und Enkeltrick-Betrug zu schützen. Durch die internationale Kooperation konnten bereits etliche Callcenter (u.a. in Polen) zerschlagen werden.

Unter dem Slogan "ICH LEGE AUF!" fordert die Kampagne in den kommenden Monaten dazu auf, bei verdächtigen Anrufen sofort aufzulegen. Sie wird bundesweit über Plakate, Social Media und regionale Medien verbreitet.

Zusätzlich unterstützt das Projekt lokale Präventionsmaßnahmen in Städten wie Köln, München und Stuttgart. In Stuttgart nimmt die Kampagne buchstäblich Fahrt auf - hier wurde unter anderem eine Stadtbahn der SSB mit auffälligen Kampagnenbotschaften beklebt. Sie wird nun über die kommenden Jahre hinweg die Stuttgarterinnen und Stuttgarter bezüglich der Gefahren am "Tatort Telefon" sensibilisieren.

Das LKA BW empfiehlt: Sprechen Sie das Thema aktiv im persönlichen Umfeld an und schärfen Sie so das Bewusstsein für diese Betrugsmasche - das ist der beste Schutz bei betrügerischer Panikmache am Telefon.

Weitere Informationen, Materialien wie Plakate, Postkarten und ein Präventionsfilm finden Sie hier: https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/betrug/schockanrufe/

Original-Content von: Landeskriminalamt Baden-Württemberg, übermittelt durch news aktuell