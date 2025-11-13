Landeskriminalamt Baden-Württemberg

LKA-BW: Aktionstag gegen islamistische Propaganda: Durchsuchungen bei drei Personen in Baden-Württemberg

Stuttgart (ots)

In den frühen Morgenstunden des heutigen Tages durchsuchten Polizeikräfte die Wohnungen von drei Personen, die im Internet Beiträge mit mutmaßlich radikal-islamistischer Propaganda veröffentlichten.

Unter der Koordination des Landeskriminalamts Baden-Württemberg wurden in unserem Bundesland durch regionale Kräfte der Polizeipräsidien Freiburg und Ludwigsburg insgesamt drei Wohnungen durchsucht. In zwei der Wohnungen im Zuständigkeitsbereich des Präsidiums Freiburg wurden bei den Tatverdächtigen, einem 22-Jährigen mit deutscher und einer 26-Jährigen mit syrischer Staatsangehörigkeit Mobiltelefone und weitere elektronische Speichermedien sichergestellt, die nun ausgewertet werden. Im Bereich des Polizeipräsidiums Ludwigsburg ist ein 14-jähriger Syrer betroffen. Auch bei ihm wurden elektronische Geräte beschlagnahmt.

Die Aktion ist Bestandteil eines bundesweiten Aktionstages gegen die Verbreitung islamistischer Propaganda im Internet. In zwölf Bundesländern sowie in Österreich und der Schweiz wurde zeitgleich gegen die Verbreitung der strafrechtlich relevanten Inhalte vorgegangen. Das Bundeskriminalamt, das den Aktionstag koordinierte, hat in seiner Pressemitteilung weitere Informationen hierzu veröffentlicht (https://www.bka.de/DE/Presse/Listenseite_Pressemitteilungen/2025/Presse2025/251113_Aktionstag_iTE.html).

In Baden-Württemberg bietet das beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg angesiedelte Kompetenzzentrum gegen Extremismus (konex) umfassende Angebote zur Prävention und der Intervention gegen politisch und religiös motivierten Extremismus. Dazu gehören auch Hilfe und Begleitung von Menschen, die der extremistischen Szene den Rücken kehren möchten, sowie für ihre Angehörigen und Personen aus dem Umfeld. Mehr zu konex erfahren Sie unter https://www.konex-bw.de/

