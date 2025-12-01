LPI-GTH: Wohngebäudebrand
Dornheim (ots)
Heute Morgen kam es in der Straße "Längwitz" gegen 09.00 Uhr zu einem Wohngebäudebrand. Nach derzeitigen Erkenntnissen geriet der Dachstuhl in Vollbrand. Ein 55 Jahre alter Bewohner erlitt eine leichte Rauchgasintoxikation und kam in ein Krankenhaus. Zur Einsatzbewältigung wurde die Straße voll gesperrt. Die Löscharbeiten dauern noch an. (ah)
