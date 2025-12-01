PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Aufgefahren

Eisenach (ots)

Ein 26 Jahre alter Skoda-Fahrer musste gestern Mittag in der Straße Mariental verkehrsbedingt anhalten. Die dahinter befindliche 22-jährige VW-Fahrerin bemerkte dies offenbar zu spät und fuhr auf. Ihr Fahrzeug war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von insgesamt etwa 7.500 Euro. Personen verletzten sich nicht. (ah)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Telefon: 03621-781503
E-Mail: presse.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

