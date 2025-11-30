Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Handbremse nicht angezogen

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Aufgrund eines Moments der Unachtsamkeit kam es am Samstagmorgen in der Von-Zach-Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei geparkten Fahrzeugen. Ein 68-jähriger Mazda-Fahrer hatte beim Aussteigen vergessen, die Handbremse anzuziehen. In der Folge rollte sein Fahrzeug selbstständig los und stieß gegen einen abgestellten Mitsubishi. An beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtsachschaden von rund 1.750 Euro. (ml)

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell