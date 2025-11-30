PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Landespolizeiinspektion Gotha

LPI-GTH: Buntmetall aus Mehrfamilienhaus entwendet - Zeugen gesucht

Gotha - Landkreis Gotha (ots)

Unbekannte entwendeten über einen unbestimmten Zeitraum in den vergangenen Wochen aus einem leerstehenden Mehrfamilienhaus in der Schlichtenstraße große Mengen an Buntmetall. Hierdurch verursachten die Täter einen hohen Sachschaden an der Heizungsanlage des Hauses. Der Inspektionsdienst Gotha hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 03621/781124 (Bezugsnummer 0310907/2025) zu melden. (ml)

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Gotha
Inspektionsdienst Gotha
Telefon: 03621/781124
E-Mail: dsl.gotha.lpigth@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Gotha, übermittelt durch news aktuell

